किश्तवाड़ त्रासदी में अब तक 60 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने की मुख्यमंत्री से बात

जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चशोटी गांव में गुरुवार दोपहर बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह 100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किश्तवाड़ में आई आसामानी आफत के बाद शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने हालातों की जानकारी लेकर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

आभार मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने जताया केंद्र सरकार का आभार मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, 'मुझे अभी-अभी प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया। मैंने उन्हें किश्तवाड़ के हालात और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। मेरी सरकार और बादल फटने से प्रभावित लोग केंद्र सरकार द्वारा दी गई सभी सहायता के लिए आभारी है।' इधर, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'किश्तवाड़ के हालातों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री अब्दुल्ला से बात की। अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं।'

मौत अब तक हुई 60 लोगों की मौत- अब्दुल्ला किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद आए सैलाब में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने बताया कि इस त्रासदी में 60 लोगों की मौत हो गई हैं और 100 लोग घायल हैं। उन्होंने कहा, "मैं इस हादसे में अपनों को खोने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है।"

पृष्ठभूमि दोपहर साढ़े 12 बजे फटा था बादल चशोटी इलाके में गुरुवार दोपहर साढ़े 12 बजे अचानक से बादल फट गया था। आवाज सुनते ही सभी लोग दहशत में आ गए और इससे पहले कि वो भाग पाते या खुद को बचाने के लिए कोई भी कदम उठा पाते ऊपर से भरभरा कर मलबे का सैलाब आया और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे के कई दर्द भरे वीडियो सामने आए हैं। कई लोग मलबे में दब गए, कई बुरी तरह घायल हो गए।