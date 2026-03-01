भारत से मध्य-पूर्व जाने वाली 400 उड़ानें रद्द, खामेनेई की मौत के बाद श्रीनगर में प्रदर्शन

इजरायल और ईरान के बीच युद्ध ने पूरे मध्य-पूर्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका असर भारत पर भी दिखाई दे रहा है। भारत से मध्य-पूर्व जाने वाली 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। दुबई हवाई अड्डे से ड्रोन टकराने के बाद वहां उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु समेत सैकड़ों लोग वहां फंस गए हैं। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर भी लोग फंसे हुए हैं।

उड़ानें आज रद्द हो सकती हैं 444 उड़ानें नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद शनिवार को 410 उड़ानें रद्द की गई थीं।मंत्रालय का कहना है कि आज भी 444 उड़ानें रद्द हो सकती हैं। वहीं, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एडवाइजरी जारी कर मध्य-पूर्व और खाड़ी हवाई क्षेत्र में बढ़ते खतरों को लेकर चेतावनी दी गई है। DGCA ने भारतीय एयरलाइंस को सलाह दी है कि वे प्रभावित एयरस्पेस में संचालन न करें।

भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी दोहा में फंसे पीवी सिंधु के पिता ने बताया कि भारतीय दूतावास ने सिंधु के होटल में ठहरने की व्यवस्था की है। वे मंगलवार से शुरू हो रहे ऑल इंग्लैंड ओपन के लिए दुबई होते हुए बर्मिंघम जा रही थीं। अभिनेत्री सोनल चौहान भी दुंबई में फंसी हुई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी भी बास्केटबॉल विश्व कप एशियाई क्वालीफायर में खेलने के बाद कतर में फंस गए हैं।

