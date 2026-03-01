अमेरिका-इजराइल के हमले में खामेनेई की मौत, ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित

बयान

IRGC ने कहा- बदला लेंगे

IRGC ने सरकारी टीवी पर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद, उनके हत्यारों को सजा देने का वादा किया है। IRGC ने एक बयान में कहा, "हमने एक महान नेता खो दिया है और हम उनके लिए दुख मनाते हैं। उम्माह के इमाम के हत्यारों को कड़ी, पक्की और अफसोसनाक सजा देने के लिए ईरानी राष्ट्र का बदला लेने का हाथ उन्हें जाने नहीं देगा। IRGC घरेलू और विदेशी साजिशों का डटकर सामना करेगा।"