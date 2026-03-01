LOADING...
ईरान ने खामेनेई के निधन की पुष्टि की है

अमेरिका-इजराइल के हमले में खामेनेई की मौत, ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित

लेखन आबिद खान
Mar 01, 2026
08:14 am
क्या है खबर?

इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। उनकी बेटी, दामाद, पोती और बहू भी हमलों में मारे गए हैं। खामेनेई की मौत के बाद ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने दुख जताया है। वहीं, ईरान में 40 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की गई है। 7 दिन के लिए सभी सरकारी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखा जाएगा।

बयान

IRGC ने कहा- बदला लेंगे

IRGC ने सरकारी टीवी पर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद, उनके हत्यारों को सजा देने का वादा किया है। IRGC ने एक बयान में कहा, "हमने एक महान नेता खो दिया है और हम उनके लिए दुख मनाते हैं। उम्माह के इमाम के हत्यारों को कड़ी, पक्की और अफसोसनाक सजा देने के लिए ईरानी राष्ट्र का बदला लेने का हाथ उन्हें जाने नहीं देगा। IRGC घरेलू और विदेशी साजिशों का डटकर सामना करेगा।"

