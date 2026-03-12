हार्मुज जलडमरूमध्य से गुजर सकेंगे भारतीय जहाज, जयशंकर-अराघची के बीच चर्चा के बाद बनी सहमति- रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, इस सहमति के बाद कम से कम 2 भारतीय तेल जहाज- पुष्पक और परिमल होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से निकल भी गए हैं। सऊदी अरब से तेल ला रहा लाइबेरिया के झंडे वाला एक तीसरा जहाज भी 2 दिन पहले होर्मुज से गुजरा और फिलहाल मुंबई आ गया है। इस जहाज के कप्तान भारतीय हैं। युद्ध के बीच यह हार्मुज से सुरक्षित तरीके से गुजरने वाला पहला जहाज बन गया है।

चर्चा

विदेश मंत्री ने ईरान, रूस और फ्रांस से की चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष से चर्चा की थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर सहमति बनी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश मंत्री ने ईरान के अलावा रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो से भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी। इस राजनयिक वार्ता का उद्देश्य भारतीय जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित करना था, ताकि कच्चे तेल और LPG की आपूर्ति जारी रह सके।