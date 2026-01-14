ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से की बात, क्या हुई चर्चा?
क्या है खबर?
ईरान में बढ़ती अशांति और तनाव के बीच विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने ईरान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस चर्चा के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से फोन पर बात हुई। हमने ईरान और उसके आस-पास की बदलती स्थिति पर चर्चा की है।'
भारत
भारत ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा
भारतीय विदेश मंत्रालय ने दूसरी बार यात्रा परामर्श जारी कर लोगों से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। साथ ही, तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भी परामर्श जारी कर सभी भारतीय नागरिकों से तत्काल प्रभाव से ईरान छोड़ने को कहा है। दूतावास ने ईरान में सभी भारतीय नागरिकों से अपनी यात्रा और आव्रजन दस्तावेज, जिसमें पासपोर्ट और पहचान-पत्र शामिल हैं, अपने पास रखने को कहा है। दूतावास ने सहायता नंबर भी जारी किए हैं।
तनाव
ईरान में तनाव के बीच के बड़े अपडेट्स
ईरान ने मध्य-पूर्व में तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब जैसे अमेरिका के सहयोगियों को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है, तो वो इन देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। अमेरिका ने कतर स्थित अल-उदीद एयरबेस से कुछ कर्मचारियों को निकलने की सलाह दी है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एयरोस्पेस बल के कमांडर माजिद मूसावी ने कहा कि ईरान हाई अलर्ट पर है।