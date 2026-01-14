ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से की बात, क्या हुई चर्चा?

ईरान के विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष से बात की है

लेखन आबिद खान 09:07 pm Jan 14, 202609:07 pm

क्या है खबर?

ईरान में बढ़ती अशांति और तनाव के बीच विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने ईरान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस चर्चा के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से फोन पर बात हुई। हमने ईरान और उसके आस-पास की बदलती स्थिति पर चर्चा की है।'