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CJP कार्यकर्ता के पिता पर हमला करने वाला इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार
इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

CJP कार्यकर्ता के पिता पर हमला करने वाला इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार

लेखन आबिद खान
Sep 05, 2026
02:54 pm
क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कार्यकर्ता रीशू आजाद के पिता संजय से मारपीट के आरोपी इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने स्वतंत्र को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे एक दिन की रिमांड पर भेजा गया है। स्वतंत्र की गिरफ्तारी को लेकर कल CJP ने प्रदर्शन किया था।

प्रदर्शन

स्वतंत्र के समर्थन में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

स्वतंत्र के समर्थन में आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन किया। संगठनों ने रीशू और उनके पिता संजय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने इसकी लिखित शिकायत ले ली है।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दक्ष चौधरी ने कहा कि संजय हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय ने जंतर-मंतर पर स्वतंत्र के साथ मारपीट की थी।

AAP

AAP बोली- भाजपा 2 मुंह वाला सांप

स्वतंत्र की गिरफ्तारी पर AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "भाजपा 2 मुंह वाला सांप है। एक तरफ तो पूरी सरकार स्वतंत्र को बचाने की कोशिश में लगी है। DCP सचिन शर्मा ने पूरी कोशिश की कि स्वतंत्र पर हल्के आरोपों में मामला दर्ज हो ताकि जेल न जाना पड़े। लेकिन जब 'कॉकरोच मूवमेंट' ग्रुप के प्रदर्शनकारी संसद मार्ग थाने पहुंचे, तो सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर आकर स्वतंत्र के लिए अपना समर्थन जाहिर करे।"

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CJP का प्रदर्शन

गिरफ्तारी की मांग को लेकर CJP ने किया था प्रदर्शन

स्वतंत्र का वीडियो सामने आने के बाद CJP ने कल संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव भी थे।

तब पुलिस ने कहा था कि स्वतंत्र को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ SC/ST अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी।

इसके बाद पुलिस की एक टीम स्वतंत्र की तलाश में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गई थी।

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मामला

क्या है मामला?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्वतंत्र ने दावा किया कि उसने ही नीशू के पिता का सिर फोड़ा था और उन्हें 60 टांके लगाने पड़े थे। स्वतंत्र ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का भी नाम लिया था।

उसने कहा, "मैंने पुलिस को यह कहते सुना कि उन्हें कपिल मिश्रा का फोन आया था। वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं।"

ये वीडियो सामने आने के बाद स्वतंत्र की गिरफ्तारी की मांग होने लगी।

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