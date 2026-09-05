CJP कार्यकर्ता के पिता पर हमला करने वाला इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार

स्वतंत्र की गिरफ्तारी पर AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "भाजपा 2 मुंह वाला सांप है। एक तरफ तो पूरी सरकार स्वतंत्र को बचाने की कोशिश में लगी है। DCP सचिन शर्मा ने पूरी कोशिश की कि स्वतंत्र पर हल्के आरोपों में मामला दर्ज हो ताकि जेल न जाना पड़े। लेकिन जब 'कॉकरोच मूवमेंट' ग्रुप के प्रदर्शनकारी संसद मार्ग थाने पहुंचे, तो सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर आकर स्वतंत्र के लिए अपना समर्थन जाहिर करे।"