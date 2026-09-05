इतिहास में पहली बार बच्चों से ज्यादा हुई वरिष्ठ नागरिकों की आबादी
क्या है खबर?
इतिहास में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बच्चों से ज्यादा हो गई है। अमेरिकी जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल 65 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों की वैश्विक आबादी में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत थी। इसके उलट, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी 10 प्रतिशत से कम हो गई है।
रिपोर्ट
2060 तक 19.6 प्रतिशत आबादी होगी बूढ़ी
रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र के आयु समूहों के बीच रैंकिंग में यह उलटफेर मानव इतिहास में पहली बार हुआ है और यह अंतर तेजी से बढ़ेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, 2060 तक वृद्ध आबादी 2 अरब या कुल आबादी का 19.6 प्रतिशत तक हो जाएगी, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा घटकर 7 से 8 प्रतिशत रह जाएगा।
आंकड़े
एशिया में तेजी से बढ़ेगी वरिष्ठ नागरिकों की संख्या
विश्व की कुल जनसंख्या 2060 तक 8.13 अरब से बढ़कर 10.23 अरब होने की उम्मीद है। यानी हर 5 में से एक व्यक्ति 65 वर्ष से ज्यादा उम्र का होगा।
2025 और 2060 के बीच 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी 134 प्रतिशत बढ़ सकती है।
एशिया में वृद्ध वयस्कों की संख्या में सबसे बड़ी वृद्धि होगी, जहां 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी 2060 तक 124 करोड़ होने का अनुमान है।