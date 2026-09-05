दुनिया में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बच्चों से ज्यादा हो गई है

इतिहास में पहली बार बच्चों से ज्यादा हुई वरिष्ठ नागरिकों की आबादी

लेखन आबिद खान 10:43 am Sep 05, 202610:43 am

क्या है खबर?

इतिहास में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बच्चों से ज्यादा हो गई है। अमेरिकी जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल 65 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों की वैश्विक आबादी में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत थी। इसके उलट, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी 10 प्रतिशत से कम हो गई है।