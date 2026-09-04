दिल्ली पुलिस पर स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार करने का दबाव, बुलंदशहर में हिरासत की खबर

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारद्वाज को बुलंदशहर में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बुलंदशहर पुलिस ने दावों का खंडन किया है।

चोला पुलिस थाने के अधिकारी ने न्यूजबाइट्स को बताया कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है, गिरफ्तारी की खबरें पूरी तरह फर्जी हैं।

कई जगह दिल्ली पुलिस के सादी वर्दी में बुलंदशहर पहुंचने की बात कही जा रही है। हालांकि, भारद्वाज की तलाश तेज है।