मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हकर को ड्रेसिंग रूम में उनके अमर्यादित व्यवहार के चलते वापस घर भेजा गया है

क्या रिजवान-इमाम को खराब बर्ताव के कारण टीम से किया गया बाहर? PCB ने बैठाई जांच

लेखन भारत शर्मा 11:17 am Sep 05, 202611:17 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किए गए 7 बड़े बदलावों के पीछे एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक को खराब फॉर्म के कारण नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम में उनके अमर्यादित व्यवहार के चलते वापस घर भेज दिया गया है। रिजवान 2 टेस्ट की पारियों में केवल 61 रन ही बना सके थे। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।