उत्तर प्रदेश: सहारनपुर में मस्जिद पर चला बुलडोजर, सांसद इकरा हसन को नजरबंद किया गया

कैराना सांसद हसन ने बताया कि जब वह अधिकारियों से मिलने और लोगों की चिंताएं उठाने के लिए सहारनपुर जा रही थीं, तो उनके घर भारी पुलिस बल पहुंच गया।

हसन ने कहा, "कल रात मुझे सहारनपुर जाने से रोकने के लिए मेरे कैराना स्थित घर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और मुझे नजरबंद कर दिया गया। क्या अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों से मिलना चुने हुए सांसद के लिए अपराध है।"