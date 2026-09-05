अमेरिका और चीन सितंबर में AI सुरक्षा को लेकर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे

अमेरिका और चीन सितंबर में AI सुरक्षा पर को लेकर करेंगे बातचीत, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

अमेरिका और चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े सुरक्षा जोखिमों पर सितंबर में बातचीत हो सकती है। दरअसल, AI की तेजी से बढ़ती क्षमताएं अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई हैं। सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच इस तकनीक पर खास तौर पर होने वाली पहली आधिकारिक द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसकी अगुवाई अमेरिकी पक्ष से ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट करेंगे। दूसरी तरफ, अमेरिकी ट्रेजरी के प्रवक्ता ने बैठक तय होने से इनकार किया है।