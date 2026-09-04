CJP का संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन, इंफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग

राहुल गांधी ने कहा, 'नीशु, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि तुम अपने समुदाय और छात्रों के हक की आवाज उठाती हो। अमित शाह की दिल्ली पुलिस एक तरफ छात्रों के साथ अमानवीय बर्बरता करती है। दूसरी तरफ एक दलित लड़की के पिता का सिर फोड़ने वाला अपराधी खुलेआम घूम रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ऐसे अपराधी को आपका और आपकी पार्टी के लोगों का संरक्षण क्यों है?'