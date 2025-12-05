इंडिगो का संचालन 10 फरवरी तक सुधरेगा, उड़ानें होंगी कम

पिछले कुछ दिनों से भारी दिक्कतों का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइंस ने परिचालन सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। उसने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को सूचित किया है कि वह सोमवार 8 दिसंबर से उड़ानों का संचालन कम करना शुरू कर देगी। उसने उम्मीद जताई है कि 10 फरवरी तक उड़ान का स्थिर संचालन सामान्य और पूरी तरह से बहाल हो जाएगा। हालांकि, अभी 8 दिसंबर तक कुछ उड़ानें रद्द हो सकती हैं।

छूट FDTL के संशोधित नियमों से मांगी 10 फरवरी तक छूट इंडिगो ने DGCA से पायलटों के लिए संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों में रात्रिकालीन संचालन से जुड़े कुछ बदलावों को लेकर 10 फरवरी तक छूट मांगी है। हालांकि, अभी DGCA ने इस पर सहमति नहीं जताई है। उसने एयरलाइन से मांगी गई विशिष्ट छूटों की समीक्षा के लिए प्रस्ताव मांगा है। बताया जा रहा है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए एयरलाइन को कुछ राहत मिल सकती है। इससे कुछ हद तक समस्या कम होगी।

राहत इंडिगो ने स्वीकार की गलती घरेलू बाजार में 60 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी वाली इंडिगो ने स्वीकार किया कि उसने नए FDTL नियमों के तहत अपने चालक दल के सदस्यों की जरूरतों का गलत आकलन किया, जिससे समस्या पैदा हुई। दूसरी तरफ, नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने भी एक समीक्षा बैठक में एयरलाइन द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके पर स्पष्ट नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इंडिगो को तत्काल परिचालन सामान्य करने और हवाई किराए में वृद्धि न करने को कहा है।

