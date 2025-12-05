पुतिन के दौरे के बीच दिल्ली की इन सड़कों पर जाने से बचें, रहेगा प्रतिबंध

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने शुक्रवार के लिए यातायात सलाह जारी की है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के कुछ प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन की घोषणा की गई है। इनमें वे मार्ग शामिल हैं, जहां से पुतिन का काफिला आता-जाता रहेगा। दिल्ली के ITO चौक, BSZ मार्ग, दिल्ली गेट, JLN मार्ग और राजघाट क्रॉसिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों के आसपास प्रतिबंध और डायवर्जन की घोषणा की गई है।

दिशानिर्देश सुबह 10 से 11:30 बजे तक इन मार्गों पर प्रतिबंध सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मदर टेरेसा क्रीसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, MLNP और जनपथ रोड पर किसी वाहन को खड़ा करने या रुकने की अनुमति नहीं है। वंदेमातरम मार्ग से साइमन बोलिवर मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सैन मार्टिन-मानस क्रॉसिंग, सैन मार्टिन से ABHM क्रॉसिंग, सैन मार्टिन-अभय क्रॉसिंग, सुनहरी मस्जिद, रेल भवन के आसपास डायवर्जन रहेगा। यात्री DDU मार्ग, आसफ अली रोड, मौलाना आजाद रोड, के कामराज मार्ग, रायसीना रोड और रफी मार्ग उपयोग कर सकते हैं।

प्रतिबंध सुबह 11 से 12:30 बजे तक इन मार्गों पर प्रतिबंध सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक जनपथ रोड, आर/ए विंडसर प्लेस, फिरोज शाह रोड, आर/ए मंडी हाउस, सिकंदरा रोड और डब्ल्यू-प्वाइंट पर वाहन खड़ा करने या रुकने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान जनपथ टॉलस्टॉय मार्ग, टॉलस्टॉय केजी मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर और बाराखंभा रोड पर यातायात डायवर्जन रहेगा। यात्रियों को जनपथ टॉलस्टॉय मार्ग, टॉलस्टॉय केजी मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, बाराखंभा रोड, फिरोज शाह रोड, सिकंदरा रोड, जनपथ रोड पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।

प्रतिबंध दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक प्रतिबंध दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक, जनपथ रोड, विंडसर प्लेस, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड और भैरों मार्ग पर किसी वाहन को रुकने या खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। यहां खड़े वाहनों को उठाकर उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। उठाए गए वाहनों को ट्रैफिक पिट काली बाड़ी मंदिर मार्ग और भैरों मंदिर के सामने ट्रैफिक पिट पर रखा जाएगा। पुलिस ने सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने, रेलवे-बस और हवाई अड्डे समय से पहले निकलने को कहा है।

