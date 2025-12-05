इंडिगो ने 5 से 15 दिसंबर तक यात्रियों के पूरे पैसे वापस करने की घोषणा की
क्या है खबर?
इंडिगो ने लगातार एक के बाद एक उड़ान रद्द कर जो हाहाकार मचाया, उसका असर सोशल मीडिया से लेकर संसद और सरकार तक पर पड़ा है। इसके बाद शुक्रवार को इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी और पूरे पैसे वापस करने की घोषणा की है। सभी भुगतान लोगों को ओरिजनल भुगतान मोड में मिलेंगे। एयरलाइंस ने अपना बयान जारी कर कहा कि वह 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच टिकट रद्दीकरण और बुकिंग रीशेड्यूल पर पूरी छूट देगा।
घोषणा
इंडिगो ने खाने का इंतजाम किया
इंडिगो ने एक्स पर कहा, "ग्राहकों की सुविधा के लिए शहरों और सरफेस ट्रांसपोर्ट में हजारों होटल रूम का इंतजाम किया गया है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पर हमारे ग्राहकों को खाना-नाश्ता मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाउंज एक्सेस का इंतजाम किया जा रहा है।" एयरलाइंस ने यात्रियों से वेबसाइट पर उड़ान की स्थिति और नोटिफिकेशन चेक करने को कहा है और उड़ान रद्द होने पर एयरपोर्ट आने से बचने की सलाह दी है।
फैसला
आज रद्द हुई 700 से अधिक उड़ान
इंडिगो की शुक्रवार को 750 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं हैं, जबकि गुरुवार को 550 और बुधवार को 85 उड़ानें रद्द हुईं थीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर रहे, जहां सैकड़ों यात्री फंस हैं। एयरलाइन ने दिल्ली और चेन्नई में सभी 235 उड़ानें रद्द कर दीं हैं। यात्रियों की दिक्कत को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी संशोधित सुरक्षा नियमों फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) को फिलहाल के लिए वापस ले लिया है।