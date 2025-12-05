इंडिगो ने 5 से 15 दिसंबर तक यात्रियों के पूरे पैसे वापस करने की घोषणा की

इंडिगो ने सभी यात्रियों को पूरे पैसे लौटाने की बात कही

लेखन गजेंद्र 04:33 pm Dec 05, 202504:33 pm

इंडिगो ने लगातार एक के बाद एक उड़ान रद्द कर जो हाहाकार मचाया, उसका असर सोशल मीडिया से लेकर संसद और सरकार तक पर पड़ा है। इसके बाद शुक्रवार को इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी और पूरे पैसे वापस करने की घोषणा की है। सभी भुगतान लोगों को ओरिजनल भुगतान मोड में मिलेंगे। एयरलाइंस ने अपना बयान जारी कर कहा कि वह 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच टिकट रद्दीकरण और बुकिंग रीशेड्यूल पर पूरी छूट देगा।