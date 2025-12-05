व्लादिमीर पुतिन ने भारत को छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर की तकनीक की पेशकश की (तस्वीर: एक्स/https://rosatomnewsletter.com/)

व्लादिमीर पुतिन ने भारत को छोटे परमाणु रिएक्टर तकनीक की पेशकश की, क्या है इसका फायदा?

लेखन गजेंद्र 03:54 pm Dec 05, 202503:54 pm

क्या है खबर?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को छोटे परमाणु रिएक्टर तकनीक की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट, औषधि और कृषि सहित परमाणु तकनीक के नॉन-एनर्जी इस्तेमाल पर बात कर रहे हैं। रूस पहले से ही तमिलनाडु के कुडनकुलम में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।