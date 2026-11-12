हरित ऊर्जा भविष्य के लिए बड़ा दांव, 68,816 करोड़ रुपये की परियोजना को मिली मंजूरी
भारत के हरित ऊर्जा भविष्य के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। देश के सबसे ऊंचे वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन नेटवर्क को बनाने के लिए 68,816 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना को हाल ही में हरी झंडी दे दी गई है।
यह विशालकाय 1,150 kV लाइन गुजरात और राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन केंद्रों को सीधे पूर्वी क्षेत्र में उभरते ग्रीन हाइड्रोजन केंद्रों से जोड़ेगी। यह भारत में अब तक का सबसे अधिक वोल्टेज वाला सिस्टम होगा।
एस आर नरसिम्हन ने मांग के अनुमान पर सवाल उठाए
इस अपग्रेड से 2031-2032 तक ऊर्जा की मांग बढ़ने पर राज्यों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी भेजना काफी आसान हो जाएगा। खासकर, मुख्य इलाकों से होकर गुजरने वाली नई डबल-सर्किट लाइनों के बनने से यह काम और भी सुलभ होगा।
हालांकि, सभी लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। NCT के एसआर नरसिम्हन को चिंता है कि बिजली की चरम मांग का अनुमान शायद ज्यादा लगाया गया है। उनका सुझाव है कि मौजूदा नेटवर्क को ही बेहतर बनाने से ज्यादा फायदा मिल सकता है।