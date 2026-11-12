हरित ऊर्जा भविष्य के लिए बड़ा दांव, 68,816 करोड़ रुपये की परियोजना को मिली मंजूरी

इस अपग्रेड से 2031-2032 तक ऊर्जा की मांग बढ़ने पर राज्यों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी भेजना काफी आसान हो जाएगा। खासकर, मुख्य इलाकों से होकर गुजरने वाली नई डबल-सर्किट लाइनों के बनने से यह काम और भी सुलभ होगा।

हालांकि, सभी लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। NCT के एसआर नरसिम्हन को चिंता है कि बिजली की चरम मांग का अनुमान शायद ज्यादा लगाया गया है। उनका सुझाव है कि मौजूदा नेटवर्क को ही बेहतर बनाने से ज्यादा फायदा मिल सकता है।