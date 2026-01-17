ईरान से भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे, सरकार को धन्यवाद दिया; बोले- वहां हालत खराब
क्या है खबर?
ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच वहां फंसे कई भारतीय नागरिक भारत लौट आए हैं। बीती रात ईरान से दिल्ली पहुंचे इन नागरिकों ने वहां के हालात बताते हुए कहा कि स्थिति बेहद खराब है। एक नागरिक ने कहा, "वहां हालात बहुत खराब हैं। भारत सरकार काफी सहयोग कर रही है और दूतावास ने हमें ईरान से जल्द से जल्द निकलने के बारे में जानकारी दी है। मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है।"
बयान
क्या बोले ईरान से लौटे लोग?
ईरान से आए एक शख्स ने कहा, "हम वहां एक महीने तक रहे। लेकिन हमें पिछले 1-2 हफ्तों से ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब हम बाहर जाते, तो प्रदर्शनकारी गाड़ी के सामने आकर हंगामा करते। इंटरनेट बंद था, इसलिए हम अपने परिवारों को कुछ भी नहीं बता पाए। हम चिंतित थे। हम दूतावास से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे।" एक नागरिक ने कहा, "मैं जम्मू-कश्मीर का रहने वाला हूं। वहां विरोध प्रदर्शन खतरनाक था।"
परिजन
परिजन बोले- सरकार पर भरोसा था
अपने परिजनों का इंतजार कर रहे एक शख्स ने कहा, "ईरान हमेशा से भारत का अच्छा मित्र रहा है और हमें मोदी सरकार पर पूरा भरोसा था, जिसने लगातार हमारा समर्थन किया। हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उसने यह संभव बनाया। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य वापस लौट रहा है।" एक अन्य रिश्तेदार ने कहा, "हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, चिंतित थे। हमें खुशी है कि वह सुरक्षित लौट आईं हैं।"
भारत
भारत ने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा था
विदेश मंत्रालय ने 2 बार यात्रा परामर्श जारी कर लोगों से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी थी। साथ ही, तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भी परामर्श जारी कर सभी भारतीय नागरिकों से तत्काल प्रभाव से ईरान छोड़ने को कहा है। दूतावास ने ईरान में सभी भारतीय नागरिकों से अपनी यात्रा और आव्रजन दस्तावेज, जिसमें पासपोर्ट और पहचान-पत्र शामिल हैं, अपने पास रखने को कहा है। दूतावास ने सहायता नंबर भी जारी किए हैं।
प्रदर्शन
28 दिसंबर से ईरान में हिंसक प्रदर्शन जारी
28 दिसंबर, 2025 से ईरान में जारी प्रदर्शन में मौतों को लेकर अलग-अलग आंकड़े हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार, इस दमनकारी कार्रवाई में कम से कम 2,615 लोग मारे गए हैं, जबकि अन्य अनुमानों के अनुसार मरने वालों की संख्या 3,000 से भी ज्यादा है। 10,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। कार्यकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों को फांसी दी जा सकती है।