ईरान से भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे, सरकार को धन्यवाद दिया; बोले- वहां हालत खराब

ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच वहां फंसे कई भारतीय नागरिक भारत लौट आए हैं। बीती रात ईरान से दिल्ली पहुंचे इन नागरिकों ने वहां के हालात बताते हुए कहा कि स्थिति बेहद खराब है। एक नागरिक ने कहा, "वहां हालात बहुत खराब हैं। भारत सरकार काफी सहयोग कर रही है और दूतावास ने हमें ईरान से जल्द से जल्द निकलने के बारे में जानकारी दी है। मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है।"

बयान क्या बोले ईरान से लौटे लोग? ईरान से आए एक शख्स ने कहा, "हम वहां एक महीने तक रहे। लेकिन हमें पिछले 1-2 हफ्तों से ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब हम बाहर जाते, तो प्रदर्शनकारी गाड़ी के सामने आकर हंगामा करते। इंटरनेट बंद था, इसलिए हम अपने परिवारों को कुछ भी नहीं बता पाए। हम चिंतित थे। हम दूतावास से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे।" एक नागरिक ने कहा, "मैं जम्मू-कश्मीर का रहने वाला हूं। वहां विरोध प्रदर्शन खतरनाक था।"

परिजन परिजन बोले- सरकार पर भरोसा था अपने परिजनों का इंतजार कर रहे एक शख्स ने कहा, "ईरान हमेशा से भारत का अच्छा मित्र रहा है और हमें मोदी सरकार पर पूरा भरोसा था, जिसने लगातार हमारा समर्थन किया। हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उसने यह संभव बनाया। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य वापस लौट रहा है।" एक अन्य रिश्तेदार ने कहा, "हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, चिंतित थे। हमें खुशी है कि वह सुरक्षित लौट आईं हैं।"

