हैदराबाद के युवक को धोखे से रूसी सेना में भर्ती किए जाने का मामला सामने आया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

यूक्रेन युद्ध में फंसा हैदराबाद का युवक, कहा- मुझे यहां भेजने वाले एजेंट को न बख्शें

लेखन आबिद खान 01:40 pm Oct 23, 202501:40 pm

क्या है खबर?

भारतीय युवकों को धोखे से रूस की सेना में भर्ती किए जाने का एक और मामला सामने आया है। तेलंगाना के रहने वाले मोहम्मद अहमद को कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी के नाम पर रूस भेजा गया। फिर वहां उन्हें जबरन रूसी सेना की ओर से यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। अब अहमद ने वीडियो जारी कर सरकार से मदद मांगी है। अहमद की पत्नी ने भी विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है।