अमेरिकी चुनावों में भारतवंशियों का जलवा, ममदानी समेत इन लोगों ने भी दर्ज की जीत

अमेरिका में मेयर और गवर्नर के चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी को भारी सफलता मिली है। सबसे ज्यादा चर्चा न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने गए जोहरान ममदानी की हो रही है। उनके पिता भारतीय मूल के हैं और वे न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले मुसलमान और दक्षिण एशियाई मूल के पहले मेयर बन गए हैं। इसके अलावा 2 और भारतवंशियों ने इन चुनावों में जीत दर्ज की है। आइए इनके बारे में जानते हैं।

ममदानी का परिचय सबसे पहले ममदानी के बारे में जानिए ममदानी का जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ था। 7 साल की उम्र में वे न्यूयॉर्क शहर चले गए और बाद में अमेरिका की नागरिकता भी हासिल की। वे मशहूर भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं। मीरा नायर ओडिशा के राउरकेला से हैं और कई प्रसिद्ध फिल्में बना चुकी हैं। उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ममदानी ने 2024 में सीरियाई-अमेरिकी कलाकार रमा दुवाजी से शादी की है।

गजाला हाशमी भारतीय मूल की गजाला हाशमी भी जीतीं चुनावों में भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता गजाला हाशमी को भी जीत मिली है। उन्होंने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के नेता जॉन रीड को हराया है। हाशमी वर्जीनिया सीनेट में सेवा देने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं। हाशमी का जन्‍म हैदराबाद में हुआ था और वह बचपन से ही अमेरिका में रह रही हैं। हाशमी के पिता तनवीर हाशमी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है।

हाशमी का पिछला चुनाव हाशमी ने 2019 में भी रचा था इतिहास हाशमी ने 2019 में राज्य सीनेट का चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। तब वे वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और पहली भारतीय मूल की सीनेटर बनी थीं। हालिया जीत के बाद हाशमी अब अमेरिका के किसी भी राज्य में चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं। उन्होंने अपने चुनावी अभियान में ट्रंप प्रशासन की मुस्लिम विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध किया था। वे शिक्षा, महिला अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी मुखर आवाज के लिए जानी जाती हैं।