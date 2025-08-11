दिल्ली में लाल किले की सुरक्षा में तीसरी बार चूक, नकली आतंकवादी बम लेकर घुसा
क्या है खबर?
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लाल किले पर लगातार मॉक ड्रिल चल रही है, जिसमें तीसरी बार सुरक्षाकर्मी फेल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक नकली आतंकवादी को सुरक्षा जांच के दौरान हीं पहचान पाई। आतंकवादी बम लेकर लाल किले के अंदर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बच्चों के बीच चला गया। इस सुरक्षा चूक से हड़कंप मच गया है। यह लगातार तीसरी बार है, जब सुरक्षाकर्मी नकली आतंकवादी को पहचान नहीं सके हैं।
सुरक्षा
सुरक्षा अधिकारियों के साथ आतंकवादी ने सेल्फी ली
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, नकली आतंकवादी निषाद राज रोड पेट्रोल पंप के पास की दीवार फांदकर लाल किला परिसर में घुस गया था। इसके बाद आतंकवादी उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में काफी समय तक घूमता रहा और बाहर निकलने से पहले सुरक्षाकर्मियों के बीच सेल्फी ली और वीडियो भी रिकॉर्ड किए। स्पेशल सेल ने पुलिस मुख्यालय और प्रधानमंत्री की सुरक्षा इकाई को इस उल्लंघन की तस्वीरें और वीडियो भेजे हैं। हालांकि, अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई है।
कार्रवाई
पिछले हफ्ते निलंबित हुए थे 7 पुलिसकर्मी
लाल किले पर 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 11वां भाषण देंगे। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। पिछले हफ्ते भी किले के पास से 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की गई थी और परिसर से 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे, जिसके बाद 7 पुलिस अधिकारी निलंबित हुए थे। अभी तक पुलिस इलाके में 15 मॉक ड्रिल आयोजित कर चुकी है, जिसमें कई लोगों को पकड़ा गया है।