दिल्ली के लाल किले में तीसरी बार सुरक्षा में चूक (तस्वीर: एक्स/@incredibleindia)

दिल्ली में लाल किले की सुरक्षा में तीसरी बार चूक, नकली आतंकवादी बम लेकर घुसा

लेखन गजेंद्र 01:52 pm Aug 11, 202501:52 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लाल किले पर लगातार मॉक ड्रिल चल रही है, जिसमें तीसरी बार सुरक्षाकर्मी फेल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक नकली आतंकवादी को सुरक्षा जांच के दौरान हीं पहचान पाई। आतंकवादी बम लेकर लाल किले के अंदर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बच्चों के बीच चला गया। इस सुरक्षा चूक से हड़कंप मच गया है। यह लगातार तीसरी बार है, जब सुरक्षाकर्मी नकली आतंकवादी को पहचान नहीं सके हैं।