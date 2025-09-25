वायु सेना को मिलेंगे 97 तेजस लड़ाकू विमान, रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ किया समझौता

समझौता यह रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा स्वदेशी लड़ाकू विमान समझौता समझौते के तहत 68 सिंगल और 29 डबल सीट वाले विमान और इनसे जुड़े सारे उपकरण खरीदे जाएंगे। विमानों की डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी और 6 साल में पूरी की जाएगी। विमानों में स्वदेशी सामग्री के साथ ही 67 नए और आधुनिक उपकरण शामिल किए गए हैं। इसमें एडवांस तकनीक जैसे UTTAM AESA राडार, स्वयं रक्षा कवच और कंट्रोल एक्ट्यूएटर्स शामिल होंगे। यह रक्षा इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी लड़ाकू विमान समझौता माना जा रहा है।

मिग मिग-21 विमानों की जगह लेंगे तेजस तेजस विमान वायुसेना में मिग-21 विमानों की जगह लेंगे। बता दें कि मिग-21 विमान पुराने हो चुके हैं और आए दिन हादसे का शिकार होते हैं।इसी वजह से इन्हें चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जा रहा है। कल यानी 26 सितंबर को मिग-21 विमान की आखिरी उड़ान होगी। मिग-21 विमान 62 साल तक वायुसेना में रहे हैं। इन्होंने 1971 युद्ध, करगिल और कई बड़े अभियानों में अहम भूमिका निभाई है।

खासियत क्या है तेजस विमानों की खासियत? तेजस अधिकतम 1980 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 1,850 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। इसमें 8 अलग-अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। वर्तमान में इसमें एंटी-शिप मिसाइल लगी हुई है। भविष्य में इसमें और आधुनिक मिसाइलें लगाने की तैयारी है। कहा जाता है कि तेजस अपने छोटे आकार के कारण रडार सिस्टम को चकमा देने की काबिलियत भी रखता है।

बयान वायुसेना प्रमुख ने विमानों की आपूर्ति में देरी पर जताई थी चिंता मई में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने रक्षा खरीद परियोजनाओं में देरी पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, "तेजस Mk1A लड़ाकू विमान की डिलीवरी अभी तक रुकी हुई है। इसके लिए फरवरी 2021 में HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभी तक 83 विमानों में से एक भी विमान नहीं दिया गया है। शुरुआत में डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी।"