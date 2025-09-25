लद्दाख हिंसा के बाद CBI के निशाने पर सोनम वांगचुक, विदेशी चंदे की हो रही जांच

समाचार एजेंसी PTI को वांगचुक ने बताया कि करीब 10 दिन पहले CBI की टीम उनके संस्थान पहुंची थी। वांगचुक ने कहा, "CBI ने बताया कि यह जांच गृह मंत्रालय की शिकायत पर की जा रही है और आरोप लगाया कि संस्थान कथित तौर पर बिना FCRA अनुमति के विदेशी फंड प्राप्त कर रहा है। बताया गया है कि मामले में जांच जारी है, हालांकि कोई FIR दर्ज नहीं हुई है।"

पक्ष

वांगचुक बोले- सरकार ने सेवा समझौतों को विदेशी फंडिंग समझ लिया

वांगचुक ने कहा, "3 ऐसे मामलों को विदेशी योगदान समझ लिया गया, जबकि वे सेवा समझौते थे। इन पर टैक्स भी चुकाया था। ये समझौते संयुक्त राष्ट्र, स्विस विश्वविद्यालय और इटली के संगठन से थे।" वांगचुक ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई दबाव रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, "पहले मुझ पर राजद्रोह का केस किया, HAIL को आवंटित जमीन वापस ले ली। अब CBI जांच हो रही है। मैं स्वेच्छा से टैक्स देता हूं, फिर भी नोटिस आ रहे।"