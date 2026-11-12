भारत 2 साल के भीतर बनाएगा अपने नागरिक विमान- नागरिक उड्डयन मंत्री

आंध्र प्रदेश को भी एक बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। उड़ान स्कीम के तहत यहां 30,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस निवेश से 100 एयरपोर्ट और 200 हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे फार्मास्युटिकल्स और खराब होने वाले सामानों का एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा।

इसके साथ ही, किआ इंडिया आंध्र प्रदेश में करीब 16,600 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इससे यहां प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जिसकी वजह से 12,000 लोगों को नौकरी मिलेगी।

इसके अलावा, श्री सीमेंट्स और रिन्यू जैसी कंपनियां भी बड़ा निवेश कर रही हैं। ये कंपनियां सीमेंट प्लांट, एक 1 GW डेटा सेंटर और पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रही हैं।