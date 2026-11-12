भारत 2 साल के भीतर बनाएगा अपने नागरिक विमान- नागरिक उड्डयन मंत्री
भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने बताया है कि भारत अगले 2 साल के अंदर अपने नागरिक विमान बनाने लगेगा।
यह ऐलान CII पार्टनरशिप समिट 2026 में किया गया। इस कदम का मकसद भारत के अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के साथ हवाई संपर्क को मजबूत करना है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव आ रहे हैं।
आंध्र प्रदेश में आ रहा बड़ा औद्योगिक निवेश
आंध्र प्रदेश को भी एक बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। उड़ान स्कीम के तहत यहां 30,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस निवेश से 100 एयरपोर्ट और 200 हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे फार्मास्युटिकल्स और खराब होने वाले सामानों का एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा।
इसके साथ ही, किआ इंडिया आंध्र प्रदेश में करीब 16,600 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इससे यहां प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जिसकी वजह से 12,000 लोगों को नौकरी मिलेगी।
इसके अलावा, श्री सीमेंट्स और रिन्यू जैसी कंपनियां भी बड़ा निवेश कर रही हैं। ये कंपनियां सीमेंट प्लांट, एक 1 GW डेटा सेंटर और पॉलीसिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रही हैं।