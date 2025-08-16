चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18-19 अगस्त को भारत दौरा करेंगे, अजित डोभाल से मिलेंगे
क्या है खबर?
चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे की तारीख आ गई है। वे 2 दिन के लिए नई दिल्ली के प्रवास पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल के निमंत्रण पर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी 18-19 अगस्त को भारत की यात्रा पर आएंगे। वांग-डोभाल दोनों अपने देशों के विशेष प्रतिनिधि हैं, जो सीमा के प्रश्न से संबंधित वार्ता का नेतृत्व करते हैं।
मुलाकात
विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी होगी मुलाकात
मंत्रालय ने कहा कि वांग भारत के विशेष प्रतिनिधि NSA डोभाल के साथ भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता करेंगे। साथ ही वांग विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें व्यापार और अमेरिकी टैरिफ समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
दौरा
प्रधानमंंत्री मोदी के चीन दौरे से पहले वांग के दिल्ली आने के मायने
वांग का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन जा रहे हैं। मोदी की 2018 के बाद पहली चीन यात्रा होगा। इस दौरान सम्मेलन में उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हो सकती है। वांग के इस दौरे से भारत और चीन के संबंधों में सुधार के संकेत प्रबल हुए हैं।