चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 और 19 अगस्त को भारत के दौरे पर रहेंगे

चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18-19 अगस्त को भारत दौरा करेंगे, अजित डोभाल से मिलेंगे

लेखन गजेंद्र 04:17 pm Aug 16, 202504:17 pm

क्या है खबर?

चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे की तारीख आ गई है। वे 2 दिन के लिए नई दिल्ली के प्रवास पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल के निमंत्रण पर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी 18-19 अगस्त को भारत की यात्रा पर आएंगे। वांग-डोभाल दोनों अपने देशों के विशेष प्रतिनिधि हैं, जो सीमा के प्रश्न से संबंधित वार्ता का नेतृत्व करते हैं।