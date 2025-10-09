ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय भारत में खोलेंगे कैंपस, मोदी-स्टार्मर की बैठक में हुए कई समझौते

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर हैं। आज उन्होंने मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई और 'विजन 2035' के तहत भारत-ब्रिटेन के रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने एक व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। आइए जानते हैं भारत-ब्रिटेन में क्या-क्या समझौते हुए।

विश्वविद्यालय ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय भारत में खोलेंगे कैंपस प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यह बेहद खुशी की बात है कि अब ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोलने जा रहे हैं। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय के गुरुग्राम परिसर का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और छात्रों के पहले समूह ने प्रवेश भी ले लिया है।" स्टार्मर ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि और ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करेंगे, जिससे ब्रिटेन भारत में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा देगा।"

पायलट ब्रिटेन में प्रशिक्षण लेंगे भारतीय वायुसेना के पायलट ब्रिटेन और भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सैन्य प्रशिक्षण पर हुए एक समझौते के तहत, भारतीय वायु सेना के पायलट ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स के साथ प्रशिक्षण लेंगे। वहीं, ब्रिटेन में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और निर्माण को लेकर भी समझौता हुआ है। स्टार्मर ने घोषणा की कि भारत के यश राज फिल्म्स (YRF) के 3 प्रमुख प्रोडक्शन 2026 से ब्रिटेन के विभिन्न स्थानों पर फिल्मों की शूटिंग शुरू करेंगे।

बयान प्रधानमंत्री मोदी बोले- भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में, भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत होते संबंध वैश्विक स्थिरता और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं। हम रक्षा सह-उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं। रक्षा से लेकर शिक्षा और नवाचार तक भारत-ब्रिटेन संबंध नए आयामों पर पहुंच रहे हैं। भारत की गतिशीलता और ब्रिटेन की विशेषज्ञता मिलकर एक अद्वितीय तालमेल का निर्माण करती है।"