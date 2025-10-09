उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद में निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त

उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद में उड़ते ही गिरा निजी विमान, 6 लोग थे सवार

01:47 pm Oct 09, 2025

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद में गुरुवार को बड़ा हादसा होते-होते बचा। एक निजी विमान मोहम्मदाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा उस समय हुआ, जब जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का निजी विमान वीटी डेज भोपाल के लिए उड़ान भरने वाला था। विमान हवाई पट्टी से उड़ान भरने ही वाला था कि अनियंत्रित हो गया और चारदीवारी के पास झाड़ियों में चला गया। घटना से समय विमान में 6 लोग सवार थे, जो सुरक्षित हैं।