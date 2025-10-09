उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद में उड़ते ही गिरा निजी विमान, 6 लोग थे सवार
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद में गुरुवार को बड़ा हादसा होते-होते बचा। एक निजी विमान मोहम्मदाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा उस समय हुआ, जब जेट सर्विस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का निजी विमान वीटी डेज भोपाल के लिए उड़ान भरने वाला था। विमान हवाई पट्टी से उड़ान भरने ही वाला था कि अनियंत्रित हो गया और चारदीवारी के पास झाड़ियों में चला गया। घटना से समय विमान में 6 लोग सवार थे, जो सुरक्षित हैं।
ट्विटर पोस्ट
फर्रूखाबाद में हादसा
यूपी– फर्रुखाबाद में प्राइवेट चार्टर प्लेन रनवे पर झाड़ियों में घुसा। बियर कंपनी के MD अजय अरोड़ा, SBI हेड सुमित शर्मा, DPO राकेश टीकू, कैप्टन नसीब वामल व प्रतीक फर्नांडीज सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। pic.twitter.com/SFQHtpIj2O— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) October 9, 2025
हादसा
हवाई पट्टी पर 400 मीटर दौड़ लगाने के बाद हुआ दुर्घटनाग्रस्त
हिंदुस्तान के मुताबिक, खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में बीयर की फैक्ट्री लगाई जानी है, जिसको लेकर वुडपैकर ग्रीन एंग्री न्यूट्री पैड प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय अरोड़ा अन्य सहयोगियों के साथ दौरा करने आए थे। वे दौरा करने के बाद 7 सीटर विमान में बैठकर भोपाल रवाना होने वाले थे, तभी हवाई पट्टी पर 400 मीटर तक दौड़ लगाने के बाद विमान अनियंत्रित हो गया। विमान में सवार दोनों पायलट ने विमान को झाड़ियों में मोड़ दिया।
जांच
पायलटों पर लापरवाही का आऱोप
उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट हेड मनीष कुमार पांडे के हवाले से दैनिक भास्कर ने बताया कि विमान के पहिए में हवा कम थी, जिससे यह हादसा हुआ। उन्होंने विमान चला रहे दोनों पायलट नसीब वामल और प्रतीक फर्नांडीज पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पायलटों ने जानकारी होने के बाद भी विमान उड़ाया। घटना की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी।