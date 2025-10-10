काबुल में भारतीय दूतावास खोलने की तैयारी, अफगानिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ साझा आह्वान

काबुल में भारतीय दूतावास खोलने की तैयारी

लेखन गजेंद्र 01:00 pm Oct 10, 202501:00 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान की पहली भारतीय राजनयिक यात्रा के बाद भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में विस्तार हो सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबानी समकक्ष आमिर खान मुत्तकी की बैठक के बाद काबुल में भारतीय दूतावास खोलने की तैयारी पर जोर दिया गया है। यहां तकनीकी मिशन को दूतावास में अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही भारत अफगानिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने की दिशा में कदम उठाएगा।