काबुल में भारतीय दूतावास खोलने की तैयारी, अफगानिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ साझा आह्वान
क्या है खबर?
अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान की पहली भारतीय राजनयिक यात्रा के बाद भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में विस्तार हो सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबानी समकक्ष आमिर खान मुत्तकी की बैठक के बाद काबुल में भारतीय दूतावास खोलने की तैयारी पर जोर दिया गया है। यहां तकनीकी मिशन को दूतावास में अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही भारत अफगानिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने की दिशा में कदम उठाएगा।
आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई का आह्वान
जयशंकर ने बातचीत के दौरान कहा, "विकास और समृद्धि के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता है। ये दोनों देशों द्वारा सामना किए जा रहे सीमापार आतंकवाद के साझा खतरे में हैं। हमें आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए प्रयासों का समन्वय करना होगा। हम भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति आपकी संवेदनशीलता और आपकी एकजुटता की सराहना करते हैं।" जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ साझा सुरक्षा पर साथ आने की मंशा जताई है।
दूतावास को लेकर घोषणा की
जयशंकर ने आगे कहा, "भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग आपके राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय स्थिरता और लचीलेपन में भी योगदान देता है। इसे और मजबूत करने के लिए, मुझे आज काबुल स्थित भारत के तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।" भारत अफगानिस्तान के साथ खनन और जलापूर्ति में भी सहयोग करेगा।