बेंगलुरु: उबर ऑटो बुकिंग रद्द करने पर पूर्वोत्तर की महिला को पीटने की कोशिश, गालियां दी

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में उबर चालकों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। हर दिन सोशल मीडिया पर किसी न किसी यात्री से अभद्रता और झगड़े की खबर मिल रही है। नया मामला पूर्वोत्तर की एक महिला से जुड़ा है, जिसमें एक उबर चालक ने बुकिंग रद्द होने पर महिला को परेशान किया। चालक की बात न समझने पर महिला को पीटने की कोशिश की गई। महिला ने इंस्टाग्राम पर अपनी आपबीती का एक वीडियो पोस्ट किया है।

घटना महिला ने कहा- हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं एनबी नाम की महिला इंस्टाग्राम पर लिखा, '2 अक्टूबर को बुकिंग के बावजूद ऑटो चालक नहीं आया। मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैंने सवारी रद्द कर दी और दूसरा ऑटो ले लिया। इसके बाद पहला ऑटो ड्राइवर पवन एचएस वहां पहुंचा और मेरा रास्ता रोक लिया। उसने पैसे मांगे, मुझे गालियां दीं, मुझे मारने की कोशिश की और मेरे वीडियो भी बनाए। उबर ड्राइवरों का ऐसा व्यवहार हैरान करने वाला है। हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं।'

घटना मामला बुकिंग कैंसिल नहीं अपमानजनक व्यवहार का है- पीड़ित महिला पीड़ित महिला ने आगे लिखा, 'यह मामला सिर्फ ट्रिप कैंसिल होने का नहीं है, बल्कि ड्राइवर के धमकाने वाले और अपमानजनक व्यवहार का भी है। वह स्थानीय भाषा (कन्नड़) में बात कर रहा था, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे आम हिंदी में बात करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने मुझे मारने की भी कोशिश की। मैंने जब उसकी वीडियो बनानी शुरू की तब वह थोड़ा पीछे हटा।'

ट्विटर पोस्ट महिला का वीडियो एक्स पर साझा किया गया #Bengaluru Northeast woman alleges Uber auto driver abused, threatened her after ride cancellation.

The driver seen asking her to speak in Kannada.

Incident happened on October 2nd. pic.twitter.com/lcEU5OD2aJ — Elezabeth Kurian (@ElezabethKurian) October 10, 2025