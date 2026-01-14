वायुसेना के लिए 114 राफेल खरीदने की तैयारी, 3.25 लाख करोड़ के समझौते की बड़ी बातें

समझौता 12 से 18 विमान 'रेडी टू फ्लाय' स्थिति में मिलेंगे- रिपोर्ट समाचार एजेंसी ANI ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस समझौते में भारतीय वायुसेना को 12 से 18 विमान तैयार मिलेंगे। बाकी विमानों का निर्माण भारत में होगा, जिसमें लगभग 30 प्रतिशत भारतीय सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, 'मेक इन इंडिया' के मानकों में 50-60 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री की अपेक्षा होती है, लेकिन इस सौदे में ये आंकड़ा कम है। अगले 2-3 दिन में इस समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है।

Advertisement

हथियार विमानों में भारतीय हथियार लगाना चाह रहा है भारत प्रस्ताव के अनुसार, भारत फ्रांस से यह चाह रहा है कि वह विमान में भारतीय हथियारों और दूसरे स्वदेशी प्रणालियों को इंटीग्रेट करने की अनुमति दे। हालांकि, इनके सोर्स कोड फ्रांस के पास ही रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का फैसला 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान राफेल के प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया, जिन्होंने अपने स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल कर चीनी PL-15 मिसाइलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था।

Advertisement

इंजन विमान के इंजन के लिए MRO सुविधा स्थापित कर सकता है फ्रांस फ्रांस इन विमानों में इस्तेमाल होने वाले M-88 इंजन के लिए एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) सुविधा स्थापित करने की भी योजना बना रहा है। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने पहले ही भारत में फ्रेंच मूल के लड़ाकू विमान के रखरखाव में सहायता के लिए एक इकाई स्थापित की है। इस परियोजना में भारतीय एयरोस्पेस कंपनियों की भी भागीदारी हो सकती है। टाटा जैसी कंपनी सीधे विमान के निर्माण में शामिल हो सकती है।