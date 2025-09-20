H-1B वीजा नियमों में बदलाव पर भारत की पहली प्रतिक्रिया आई है

भारत ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने पर जताई चिंता, कहा- कर रहे प्रभावों का अध्ययन

लेखन आबिद खान 07:25 pm Sep 20, 202507:25 pm

क्या है खबर?

अमेरिका द्वारा H-1B वीजा पर लगाए गए 1 लाख डॉलर के शुल्क पर भारत ने पहली प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि वो इस कदम के संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने चिंता जताते हुए कहा कि अमेरिका के इस कदम से वहां काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के परिवारों के लिए व्यवधान के रूप में मानवीय परिणाम उत्पन्न होने की संभावना है। आइए जानते हैं भारत ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी है।