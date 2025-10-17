त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत, भारत ने ढाका से सीमा सुरक्षा बढ़ाने को कहा

बयान मंत्रालय ने कहा- बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का समर्थन करे जायसवाल ने कहा, "भारत सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश को सीमा पार अपराधों और तस्करी को रोकने के लिए जहां जरूरी हो, वहां फेंसिंग लगाने का समर्थन करना चाहिए।" मंत्रालय ने आगे बताया कि तीनों मृतकों के शव बांग्लादेश को सौंप दिए गए हैं और पुलिस ने इस मामले में एक FIR भी दर्ज कर ली है। मंत्रालय ने कहा कि तीनों ने अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की थी।

घटना विदेश मंत्रालय ने घटना के बारे में और क्या-क्या बताया? मंत्रालय ने कहा, "15 अक्टूबर को त्रिपुरा में एक घटना हुई, जिसमें 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत हो गई। बांग्लादेश के 3 बदमाशों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की और भारतीय क्षेत्र के बिद्याबिल गांव से मवेशी चुराने की कोशिश की। तीनों ने कथित तौर पर स्थानीय ग्रामीणों पर लोहे के डंडों और चाकुओं से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और एक की हत्या कर दी। इस बीच अन्य ग्रामीण वहां पहुंचे और हमलावरों का विरोध किया।"

बांग्लादेश बांग्लादेश ने घटना की निंदा की बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "बांग्लादेश की सरकार 15 अक्तूबर को त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी नागरिकों की बुरी तरह पीट-पीटकर हत्या करने की घटना का कड़ा विरोध और निंदा करती है। इस जघन्य अपराध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह मानवाधिकारों और कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन है। बांग्लादेश सरकार भारत से इस घटना की तत्काल, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने और पुनरावृत्ति रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने का आह्वान करती है।"