गुरूग्राम के होटल में एयर इंडिया चालक दल के सदस्यों को बंदूक के बल पर लूटा

लेखन गजेंद्र 06:41 pm Oct 17, 202506:41 pm

क्या है खबर?

हरियाणा के गुरूग्राम में एक चौंकाने वाला सामने आया है। यहां सेक्टर- 42 स्थित एक होटल में कुछ अज्ञात लोग घुस गए और बंदूक के बल पर एयर इंडिया के चालक दल के सदस्यों के साथ लूटपाट की। घटना बुधवार रात करीब 2 बजे की है। टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के 4 से 5 कर्मी प्रशिक्षण के दौरान इस होटल में ठहरे हुए थे। बदमाशों ने कर्मचारियों को एक कोने में बंधक बनाकर कीमती सामान लूटा है।