गुरूग्राम के होटल में एयर इंडिया चालक दल के सदस्यों को बंदूक के बल पर लूटा
क्या है खबर?
हरियाणा के गुरूग्राम में एक चौंकाने वाला सामने आया है। यहां सेक्टर- 42 स्थित एक होटल में कुछ अज्ञात लोग घुस गए और बंदूक के बल पर एयर इंडिया के चालक दल के सदस्यों के साथ लूटपाट की। घटना बुधवार रात करीब 2 बजे की है। टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के 4 से 5 कर्मी प्रशिक्षण के दौरान इस होटल में ठहरे हुए थे। बदमाशों ने कर्मचारियों को एक कोने में बंधक बनाकर कीमती सामान लूटा है।
लूटपाट
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि की
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, "हम गुरुग्राम के एक होटल में हुई घुसपैठ और चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बेहद चिंतित हैं, जहां हमारे कुछ क्रू साथी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ठहरे हुए थे। एयर इंडिया में क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और तत्काल एहतियात के तौर पर, प्रभावित साथियों को दूसरे होटल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि हमारी टीमें उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं।"
बयान
पुलिस को जांच में सहयोग कर रही एयरलाइंस
प्रवक्ता ने बताया कि एयर इंडिया स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ मिलकर सहयोग कर रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि मामले को उचित कानूनी सहारा के साथ आगे बढ़ाया जाए। इस तरह होटल में हुई घटना ने एयरलाइंस को आवास सुरक्षा व्यवस्था पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। एयरलाइंस ने कहा कि साथियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर नियमित रूप से यात्रा और आवास व्यवस्था की समीक्षा की जाती है।
ट्विटर पोस्ट
घटना के बाद का दृश्य
Gurgaon horror for @AirIndia crew :— Tarun Shukla (@shukla_tarun) October 17, 2025
- Robbers stormed the airline’s Sector 42 guest house around 2 am
- “If you shout, we’ll shoot — our men are outside.”
- Crew stood their frozen
- All their belongings taken away.
Video :
