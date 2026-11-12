भारत अब रूस से नहीं, खाड़ी से खरीद रहा है ज्यादा तेल; जानें क्यों?

ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत रूस के मुकाबले फारस की खाड़ी से ज्यादा तेल खरीद रहा है।

नवंबर 2026 में होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की शिपमेंट 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई, जो रूस से होने वाले आयात (1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन) से कहीं ज्यादा थी। यह बदलाव तब आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण आपूर्ति में रुकावट आ गई थी, लेकिन अब होर्मुज से तेल का प्रवाह फिर से पटरी पर लौट आया है।