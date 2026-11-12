भारत अब रूस से नहीं, खाड़ी से खरीद रहा है ज्यादा तेल; जानें क्यों?
ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत रूस के मुकाबले फारस की खाड़ी से ज्यादा तेल खरीद रहा है।
नवंबर 2026 में होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की शिपमेंट 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई, जो रूस से होने वाले आयात (1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन) से कहीं ज्यादा थी। यह बदलाव तब आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण आपूर्ति में रुकावट आ गई थी, लेकिन अब होर्मुज से तेल का प्रवाह फिर से पटरी पर लौट आया है।
भारतीय खरीदारों को फिर खींच रहा खाड़ी देशों का तेल
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे खाड़ी देशों के सप्लायर लगभग युद्ध-पूर्व निर्यात स्तरों पर वापस आ गए हैं, जिससे उनका तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो गया है।
वहीं, यूक्रेन में जारी संघर्ष के चलते रूस का निर्यात कम हुआ है। मध्य पूर्वी भागीदारों से मिल रही प्रतिस्पर्धी कीमतों और आसान लॉजिस्टिक्स के कारण, भारतीय कंपनियां एक बार फिर अपने पुराने पसंदीदा भागीदारों की तरफ झुक रही हैं।