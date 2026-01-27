भारत और EU के व्यापार समझौते में एक परीक्षा बाकी, अगले साल से मिलेंगी सस्ती चीजें

कारण समझौता अगले साल से क्यों होगा लागू? भारत और EU के बीच FTA के लिए बातचीत 2022 में दोबारा शुरू की गई थी, जो पिछले साल तेज रफ्तार से बढ़ी, लेकिन आज इसकी घोषणा होने के बाद यह सिर्फ संवाद के अंतिम चरण तक पहुंचा है। यानी इसे अभी कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया है बल्कि एक चरण आगे पहुंचा है। अब समझौते की कानूनी जांच (या दोनों पक्षों की कानूनी टीमों द्वारा संशोधन), अनुवाद और आंतरिक अनुमोदन सहित कई प्रक्रियात्मक चरण अभी बाकी हैं।

चरण कानूनी जांच में लगेगा समय अंतरराष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक, समझौते पर मंगलवार को जो घोषणा हुई है, वह वार्ता के अंत का प्रतीक है। अभी इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर होने से पहले इसे एक कानूनी जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें 5 से 6 महीने का समय लग सकता है और अधिक भी हो सकता है। इसके बाद यूरोपीय संसद द्वारा पुष्टि होने के बाद यह व्यापार समझौता अगले साल की शुरुआत तक लागू हो जाएगा।

घोषणा क्या आज की घोषणा के कोई मायने नहीं? लोगों के मन में सवाल है कि अगर कानूनी जांच महत्वपूर्ण है तो भारत में EU अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के कोई मायने नहीं है? इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि मंगलवार की साझा घोषणा से समझौता वार्ता की कठिनाईयां अब खत्म हो गई हैं। अब केवल कानूनी पेचीदगी है, जो दोनों देश सुलझा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ परिषद और भारतीय कैबिनेट आगे बढ़ेगी।

