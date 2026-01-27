भारत-यूरोपीय संघ ने FTA से रचा इतिहास, भारत 97 प्रतिशत सामानों पर खत्म करेगा टैरिफ
क्या है खबर?
भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ (EU) के बीच मंगलवार को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा की गई है, जो पिछले कई सालों से लंबित था। घोषणा 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा-कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर-लेयेन ने की। सम्मेलन से पहले मेहमानों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया।
समझौता
भारत खत्म करेगा EU से 96.6 प्रतिशत सामानों पर टैरिफ
एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, EU प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारत EU से निर्यात होने वाले 96.6 प्रतिशत सामानों पर टैरिफ कम करने या खत्म करने पर सहमति जताई है। EU ने कहा कि FTA के तहत वह भारत को अपना निर्यात दोगुना कर देगा और भारत के सर्विस मार्केट तक पहुंच बढ़ाएगा, खासकर फाइनेंशियल सर्विस, समुद्री सर्विस और दूसरे अहम सेक्टर में। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि टैरिफ कम होने से यूरोप के एग्री-फूड सेक्टर को फायदा होगा।
समझौता
क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि EU के 27 देशों के साथ यह केवल व्यापार समझौता नहीं है बल्कि साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि यह समझौता छोटे किसानों और उद्योगों की बाजार तक पहुंच बढ़ाएगा और विनिर्माण को बढ़ावा देगा। साथ ही EU-भारत के बीच निवेश को भी बढ़ाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मंगलवार को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-EU व्यापार समझौते को "सभी समझौतों की जननी" बताया।
समझौता
2007 से चली बातचीत अब हुई पूरी
इस समझौते को लेकर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन टैरिफ बाजार पहुंच और नियामक मानकों पर असहमति के कारण बातचीत 2013 में रुक गई। वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ने के बाद 2022 में बातचीत फिर शुरू हुई और पिछले साल इसमें तेजी आई। भारत और EU का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग एक चौथाई हिस्सा है और इनका संयुक्त बाजार लगभग दो अरब उपभोक्ताओं का है। समझौता दोनों देशों की बीच संबंध व्यापाक बनाएगा।
संदेश
उर्सुला ने क्या कहा?
प्रेस कॉन्फ्रेस से पहले उर्सुला ने एक्स पर लिखा, 'आज यूरोप और भारत इतिहास रच रहे हैं। हमने अब तक की सबसे बड़ी डील पक्की कर ली है। हमने दो अरब लोगों का एक मुक्त व्यापार जोन बनाया है, जिससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। यह तो बस शुरुआत है। हम अपने रणनीतिक रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे।' कोस्टा ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता बताते हुए कहा कि यह वाणिज्य से कहीं अधिक व्यापक है।
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण
Addressing the joint press meet with European Council President António Costa and European Commission President Ursula von der Leyen.@eucopresident @vonderleyen @EUCouncil @EU_Commission https://t.co/0hh4YX8DHe— Narendra Modi (@narendramodi) January 27, 2026