उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, गुरूग्राम में रेड अलर्ट

बारिश

हरियाणा के गुरूग्राम में रेड अलर्ट जारी

IMD के मुताबिक, हरियाणा के फतेहाबाद, जींद, हिसार, गुरूग्राम, रेवाड़ी और मेवात में बहुत भारी बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुरूग्राम में स्कूल और निजी कार्यालयों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं और घर से ही ऑनलाइन कक्षाएं चलाने और कामकाज करने के आदेश जारी हुए हैं। गुरूग्राम में कई इलाके पानी में जलमग्न हो गए। सोमवार को बारिश के दौरान लंबे ट्रैफिक जाम से लोग पस्त हो गए।