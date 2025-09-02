उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, गुरूग्राम में रेड अलर्ट
क्या है खबर?
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने संभावना जताई है कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और शाहजहांपुर में बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, कपूरथला, जालंधर, मोगा और बरनाला में भी बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है।
बारिश
हरियाणा के गुरूग्राम में रेड अलर्ट जारी
IMD के मुताबिक, हरियाणा के फतेहाबाद, जींद, हिसार, गुरूग्राम, रेवाड़ी और मेवात में बहुत भारी बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुरूग्राम में स्कूल और निजी कार्यालयों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं और घर से ही ऑनलाइन कक्षाएं चलाने और कामकाज करने के आदेश जारी हुए हैं। गुरूग्राम में कई इलाके पानी में जलमग्न हो गए। सोमवार को बारिश के दौरान लंबे ट्रैफिक जाम से लोग पस्त हो गए।
संभावना
हिमाचल में भी बहुत भारी बारिश के आसार
IMD ने हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल और स्पीति, कांगड़ा और कुल्लू में भारी बारिश के आसार को देखते हुए रेड अलर्ट किया है। यहां स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लेह और छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि रेड अलर्ट वाले क्षेत्रों में 15 मिमी से अधिक बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी यमुना नदी उफान पर है।