दिल्ली में यमुना उफान पर, आवासीय कॉलोनियों में घुसने लगा पानी; गुरूग्राम में बारिश से हाहाकार

बाढ़ हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया सबसे ज्यादा पानी हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज से सोमवार सुबह 9 बजे 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो अब तक सबसे ज्यादा पानी है। मंगलवार सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.68 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। शाम 5 बजे तक जलस्तर बढ़कर 206.50 मीटर के आसपास पहुंच सकता है। यमुना बाजार कॉलोनी में बाढ़ का असर दिख रहा है। यहां घरों में पानी घुसने लगा है।

समाधान लोहा पुल आज शाम 5 बजे से बंद शाहदरा के जिला मजिस्ट्रेट ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोहा पुल पर यातायात और सार्वजनिक आवाजाही शाम 5 बजे से बंद करने को कहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आश्वस्त किया है कि सरकार और सभी विभाग पूरी तरह सतर्क हैं, स्थिति पर 24 घंटे लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि यमुना और नालों की डी-सिल्टिंग की वजह से सभी गेट खुले हैं और कहीं भी पानी रुक नहीं रहा है।