घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुटी NDRF

महाराष्ट्र के विरार में 4 मंजिला इमारत गिरी, 15 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान 10:37 am Aug 28, 202510:37 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) समेत कई बचाव एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हुई हैं। हादसा मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे हुआ था। पहले 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे मलबे में से 15 शव निकाले गए हैं।