महाराष्ट्र के विरार में 4 मंजिला इमारत गिरी, 15 लोगों की मौत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) समेत कई बचाव एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हुई हैं। हादसा मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे हुआ था। पहले 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे मलबे में से 15 शव निकाले गए हैं।
हादसा
इमारत के 12 अपार्टमेंट वाला हिस्सा गिरा
दरअसल, 26-27 अगस्त की रात वसई-विरार इलाके में स्थित रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया था। जो हिस्सा गिरा, उसमें करीब 12 अपार्टमेंट थे। हादसे के बाद तुरंत स्थानीय लोग ही बचाव अभियान में जुट गए और 7 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया। संकरी गलियां होने की वजह से एंबुलेंस और बचाव दल को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं।
अवैध
अवैध और जर्जर थी इमारत, बिल्डर गिरफ्तार
इस इमारत का निर्माण 2012 में अवैध और गैरकानूनी तरीके से किया गया था। जर्जर हो चुकी इस इमारत को महानगरपालिका ने बहुत खतरनाक इमारत की श्रेणी में रखा था। वसई विरार महनगरपालिका द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने इमारत के बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को खाली करवा लिया है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें इमारत गिरने के बाद के हालात
