जम्मू-कश्मीर के गुरेज में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने मार गिराए 2 आतंकी

सेना ने सोशल मीडिया पर लिखा, ' जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने प्रभावी जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अभियान जारी है।'

पहलगाम हमले के बाद मारे गए 23 आतंकी

इससे पहले 2 अगस्त को कुलगाम जिले के अखल इलाके में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के 3 आतंकवादी मारे गए थे और 2 जवान भी शहीद हुए थे। ये ऑपरेशन 12 दिन चला था और हालिया सालों का सबसे लंबा अभियान था। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग मुठभेड़ों में अब तक 23 आतंकवादी मारे गए हैं। 28 जुलाई को सुरक्षाबलों ने 'ऑपरेशन महादेव' में 3 आतंकियों को ढेर किया था।