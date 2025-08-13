लाल किले से प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक भाषण देखने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू (फाइल तस्वीर)

लाल किले से देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक भाषण? ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे करें आवेदन

लेखन गजेंद्र 02:42 pm Aug 13, 202502:42 pm

क्या है खबर?

देश की आजादी का जश्न 15 अगस्त को मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से अपना 12वां भाषण देंगे। प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद सुबह 7:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। टीवी, यूट्यूब और सोशल मीडिया से अलग, अगर लाल किले से इस पल का साक्षी बनना है तो आपको टिकट बुक करानी होगी। आइए, जानते हैं पूरा तरीका।