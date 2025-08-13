लाल किले से देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक भाषण? ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे करें आवेदन
क्या है खबर?
देश की आजादी का जश्न 15 अगस्त को मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से अपना 12वां भाषण देंगे। प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद सुबह 7:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। टीवी, यूट्यूब और सोशल मीडिया से अलग, अगर लाल किले से इस पल का साक्षी बनना है तो आपको टिकट बुक करानी होगी। आइए, जानते हैं पूरा तरीका।
टिकट
इस तरह बुक कराएं ऑनलाइन टिकट
ऑनलाइन टिकट 13 अगस्त से मिल रहे हैं। आप आधिकारिक वेबसाइट www.aamantran.mod.gov.in या e-invitations.mod.gov.in से टिकट खरीद सकते हैं। वेबसाइट पर पहले मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड भरें और OTP डालकर लॉगिन करें। होमपेज पर 'स्वतंत्रता दिवस 2025 टिकट बुकिंग' पर क्लिक करें। नाम, मोबाइल नंबर, टिकटों की संख्या दर्ज करें। आधार कार्ड, वोटर-ID या पासपोर्ट अपलोड करें। सामान्य, मानक, प्रीमियम (20, 100 और 500 रुपये) की सीट श्रेणी चुनें। डेबिट, क्रेडिट या UPI से भुगतान कर अपना ई-टिकट डाउनलोड करें।
आवेदन
ऑफलाइन टिकट कैसे प्राप्त करें?
कार्यक्रम के लिए ऑफलाइन टिकट सीमित हैं और ये रक्षा मंत्रालय के सीमित काउंटर पर ही मिलते हैं। काउंटर अधिकतर सरकारी विभागों के दफ्तर पर लगते हैं। काउंटर की जानकारी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट www.aamantran.mod.gov.in पर भी देख सकते हैं। ये 10 से 13 अगस्त तक ही बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं। टिकट लेने के लिए अपने वैध पहचानपत्र ले जाना अनिवार्य होता है। पैसे भी काउंटर पर जमा होते हैं।
कार्यक्रम
सुबह 6 से साढ़े 6 बजे के बीच पहुंचे लाल किला
लाल किले का कार्यक्रम शुरू होने से 1 से डेढ़ घंटा पहले आपको वहां पहुंचना होगा। सुरक्षा जांच की वजह से इसमें काफी समय लगता है। यहां दिल्ली मेट्रो से पहुंच सकते हैं, जिसका निकटतम स्टेशन लाल किला (वायलेट लाइन) और चांदनी चौक (येलो लाइन) है। मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू होगी। अपने साथ टिकट और मूल पहचान पत्र जरूर रखें। साथ में कोई सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।