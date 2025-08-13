उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आवारा कुत्तों के हमले से महिला की जान गई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आवारा कुत्तों ने एक मानसिक बीमार महिला को नोंच-नोंचकर मार डाला

लेखन गजेंद्र 01:45 pm Aug 13, 202501:45 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आवारा कुत्तों के हमले का एक डराने वाला मामला सामने आया है। यहां मंगलवार रात को कुत्तों के झुंड ने एक 30 वर्षीय महिला को नोंच-नोंचकर मार डाला। घटना हाटा थाना क्षेत्र के अर्जुन डुमरी गांव में हुई है। थाना प्रभारी रामसहाय चौहान ने महिला की पहचान माधुरी के रूप में की है, जो मानसिक रूप से बीमार थीं। चौहान ने बताया कि कारण जानने के लिए शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है।