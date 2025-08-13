उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आवारा कुत्तों ने एक मानसिक बीमार महिला को नोंच-नोंचकर मार डाला
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आवारा कुत्तों के हमले का एक डराने वाला मामला सामने आया है। यहां मंगलवार रात को कुत्तों के झुंड ने एक 30 वर्षीय महिला को नोंच-नोंचकर मार डाला। घटना हाटा थाना क्षेत्र के अर्जुन डुमरी गांव में हुई है। थाना प्रभारी रामसहाय चौहान ने महिला की पहचान माधुरी के रूप में की है, जो मानसिक रूप से बीमार थीं। चौहान ने बताया कि कारण जानने के लिए शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है।
घटना
धान के खेत में पड़ा था शव
चौहान ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक महिला का शव ग्राम पंचायत भवन के पास धान के खेत में पड़ा है, जिसे आवारा कुत्ते नोंच रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुत्तों को भगाया और शव कब्जे में लिया। चौहान ने संभावना जताई कि महिला किसी काम से पंचायत भवन के पीछे गई होगी, तभी उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कुत्तों ने उसे नोंच लिया। ग्रामीणों का कहना है कि महिला सोमवार से लापता थी।
हमला
कुत्ते गांव में गाय और बकरी को बना चुके हैं शिकार
पुलिस अधिकारी का कहना है कि महिला की परिजनों ने काफी तलाश भी की थी, लेकिन उनका पता नहीं चला था। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्ते खतरा बन चुके हैं। कुत्तों ने पिछले साल एक गाय और एक बकरी पर हमला किया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे। जिला प्रशासन ने तथ्यों की पुष्टि के लिए खंड विकास अधिकारी को जांच सौंपी है।