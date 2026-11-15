जम्मू-कश्मीर में सर्दियां शुरू होते ही आतंकी हमले बढ़ गए हैं (फाइल तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमले सुरक्षाबलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती?

लेखन आबिद खान 05:44 pm Nov 15, 202605:44 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। 11 नवंबर को कुलगाम में एक CRPF चौकी पर हुई गोलीबारी में 3 जवान घायल हो गए थे। इसी दिन किश्तवाड़ से 2 विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के लापता होने की खबर आई। अगले दिन दोनों के गोलियों से छलनी शव बरामद किए गए। दोनों के हथियार भी गायब थे। आइए इन हमलों के पीछे का पैटर्न और चुनौती समझने की कोशिश करते हैं।