96 की उम्र में यात्रा करने वाली महिला

महिला को 91 की उम्र में मिला पासपोर्ट, 96 की उम्र में घूम लिए सातों महाद्वीप

लेखन सयाली 11:29 am Nov 15, 202611:29 am

क्या है खबर?

जिस उम्र में लोग बिस्तर से उठकर अपने खुद के काम तक नहीं कर पाते, उस उम्र में एक महिला दुनिया की सैर कर रही है। अमेरिका की रहने वाली एक महिला ने 91 की उम्र में पहली बार अपना पासपोर्ट बनवाया। अब 96 की उम्र में अपने पोते के साथ सभी 7 महाद्वीपों की यात्रा करके उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है और चौका दिया है। उन्हें लोग प्यार से 'दादी जॉय' कह कर पुकारते हैं।