जो रूट वनडे में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज बने, जानिए उनके आंकड़े

एडिलेड के मैदान पर इंग्लैंड ने जब 19 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवाया, तब रूट क्रीज पर आए।

उन्होंने टिककर बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए 50 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।

वह 68 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 62 रन की पारी खेलकर आउट हुए।

उन्होंने बैंटन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 136 गेंदों में 137 रन की साझेदारी की और टीम को संकट से उबारा।