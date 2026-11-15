बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का जलवा बरकरार

रणबीर कपूर की 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा नया इतिहास, दूसरे शनिवार लगाई लंबी छलांग

लेखन नेहा शर्मा 11:27 am Nov 15, 202611:27 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा दूसरे वीकेंड भी बरकरार है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे शनिवार को भी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान रच दिया है। एक ओर ये भारत में दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी, वहीं दुनियाभर में इसने महज 10 दिनों में 1,228 करोड़ रुपये बटोरकर बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है।