कुलगाम आतंकी हमले के बाद 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है (फाइल तस्वीर)

कुलगाम हमले में 3 आतंकी शामिल होने का शक, पुलिस ने 500 लोगों से की पूछताछ

लेखन आबिद खान 04:25 pm Nov 14, 202604:25 pm

क्या है खबर?

इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पुलिस ने पिछले 3 दिनों में पूछताछ के लिए 500 से ज्यादा युवाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस का मानना है कि इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकी लतीफ अहमद भट का हाथ है, जिसे घाटी में इकलौता सक्रिय आतंकवादी माना जा रहा है।