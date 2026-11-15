कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल को बताया अपना सहारा

कैटरीना कैफ ने बांधे विक्की कौशल की तारीफों के पुल, बोलीं- वो मेरी 'बेचैनी का सुकून'

लेखन सयाली 11:39 am Nov 15, 202611:39 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने अपने मेकअप ब्रांड 'के ब्यूटी' को भारत समेत यूनाइटेड किंगडम (UK) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में लॉन्च किया है। इसके बाद से वह बिजनेस और अपने बेटे विहान कौशल को संभालने में व्यस्त हैं। अभिनेत्री ने बताया कि इन सबके बीच विक्की कौशल उनका सबसे बड़ा सहारा हैं। बिजनेस चलाने के बारे में बात करते हुए कैटरीना ने अपने पति को अपनी 'बेचैनी का सुकून' कहा और बताया कि वह कितने मददगार हैं।