बांग्लादेश छोड़ने को राजी नहीं थीं शेख हसीना, भारत के एक फोन ने कैसे बचाई जान?

पिछले साल बांग्लादेश में छात्र आंदोलन भड़कने के बाद शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी थी। प्रदर्शनकारी उनके आवास में घुस गए थे और वे एक निजी विमान से भारत आ गई थीं। तब से अभी तक उन्होंने भारत में ही शरण ले रखी है। अब जानकारी सामने आई है कि कैसे भारत के एक फोन कॉल ने हसीना की जान बचाई। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हसीना की जान पर बन आती।

रिपोर्ट हसीना ने कहा था- भागने के बजाय मरना पसंद करूंगी न्यूज18 ने एक किताब 'इंशाल्लाह बांग्लादेश: द स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन' के हवाले से बताया है कि 5 अगस्त, 2024 को जब प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ ने हसीना के आवास को घेर लिया था, तब भी वे बांग्लादेश छोड़ने को तैयार नहीं थीं। बांग्लादेश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से लेकर उनकी बहन रिहाना और बेटे सजीब वाजिद ने भी उनसे अपील की, लेकिन वे नहीं मानीं। हसीना ने कहा कि वह बांग्लादेश से भागने के बजाय मरना पसंद करेंगी।

भारत भारत के एक फोन कॉल से कैसे राजी हुईं हसीना? किताब में आगे बताया गया है कि 5 अगस्त, 2024 की दोपहर 1:30 बजे भारत से हसीना को एक फोन गया। इस शख्स का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये शख्स भारत का एक शीर्ष अधिकारी था, जिसे हसीना अच्छे से जानती थीं। इस अधिकारी ने हसीना से कहा कि अगर वह तुरंत आवास नहीं छोड़ती हैं, तो उन्हें मार दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि उन्हें भविष्य की लड़ाई के लिए जिंदा रहना चाहिए।

विमान हिंडन एयरबेस पर NSA डोभाल ने की हसीना की अगुवाई भारतीय अधिकारी के अनुरोध पर हसीना मान गई। इसके बाद वे अपनी बहन के साथ एक कार से हेलीपैड पहुंची। दोपहर 2.23 बजे हेलीकॉप्टर ने राष्ट्रपति आवास से उड़ान भरी और 2:35 बजे तेजगांव एयरबेस पर उतरा। यहां से 2:42 बजे एक विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी और 20 मिनट बाद भारतीय वायुक्षेत्र में प्रवेश किया। ये विमान दिल्ली के हिंडन एयरबेस पर उतरा, जहां राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने हसीना का स्वागत किया।