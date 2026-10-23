दवाओं पर 700 प्रतिशत तक लाभ: सरकार बोली- ये गलत प्रथा, इसके खिलाफ कदम उठाएंगे

हलफनामे में कहा गया है कि अस्पताल उन निर्माताओं से दवाएं खरीदते हैं, जो सबसे ज्यादा मार्जिन देते हैं।

अस्पताल इन दवाओं को MRP पर बेचते हैं, जिसमें 170 से 700 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा मार्जिन होता है।

सरकार ने कहा, "चिंता का एक और विषय अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की आपूर्ति है। यहां 100 से लेकर 1000 प्रतिशत का मार्जिन आम बात है। अस्पताल ऐसी सामग्री खरीदते हैं जिनकी MRP और मार्जिन बहुत ज्यादा होती है।"